Manchester City-Leicester, le probabili formazioni: Mahrez sfida Vardy. C’è Haaland

Scontro tra due eroi dello scudetto di Ranieri. Guardiola farà rifiatare Grealish

Obiettivi nettamente diversi ma identica voglia di fare un passo in avanti per tallonare la posizione più alta. Manchester City e Leicester si ritrovano all'Etihad Stadium alle 18.30 per questa trentunesima giornata di Premier League.

Il Manchester City è una macchina inarrestabile e se ne è ben accorto il Bayern Monaco travolto in Champions League, specialmente dopo aver ritrovato il suo Erling Haaland, che questo sabato sfiderà l'esperienza di Jamie Vardy. I favori del pronostico di questa gara sono indubbiamente indirizzati verso la compagine allenata da Pep Guardiola, chiamata a tenere il passo della capolista Arsenal distante sei punti ma con un gara in più rispetto ai Citizens. Visto il lungo stop di Foden e la possibilità di far rifiatare Grealish, c'è la possibilità di vedere dal primo minuto Mahrez contro la sua storica ex con cui ha conquistato lo scudetto ai tempi di mister Claudio Ranieri.

Il Leicester sta vivendo un periodo a dir poco complicato, con lo spettro della retrocessione che si avvicina ogni giornata che passa. Sono ormai terminati quei momenti in cui le Foxes alzavano il trofeo massimo del calcio inglese, con l'unico attuale obiettivo tangibile quello del mantenimento della categoria. Delle ultime otto partite è arrivato solamente un pareggio contro il Brentford, per il resto solo sconfitte e la vittoria manca da oltre due mesi. Malgrado questo score, la zona salvezza dista solamente due punti. Alcuni indisponibili per mister Smith, con Harvey Barnes, James Justin, Ricardo Pereira e Ryan Bertrand che saranno assenti. Chiavi dell'attacco affidati al leader Vardy, supportato da Maddison e Barnes.

Queste le probabili formazioni del match in programma all'Etihad Stadium alle 18.30:

Manchester City (3-4-2-1): Ederson; Aké, Akanji, Ruben Dias; Grealish, Stones, Rodri, Mahrez; Gundogan, De Bruyne; Haaland. Allenatore: Guardiola

Leicester (4-3-3): Iversen, Pereira, Amartey, Faes, Castagne, Soumare, Ndidi, Kristiansen, Maddison, Vardy, Barnes. Allenatore: Smith

DOVE VEDERLA: la gara sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Uno. Visibile anche in diretta streaming su Now TV e su Sky Go.

Questa la classifica aggiornata della Premier League: