Manchester City-Leeds, le probabili formazioni: Haaland contro Gnonto. Chance Foden

Dopo ben diciannove gare senza mai perdere, il Manchester City si prepara a far di un sol boccone anche il Leeds che però ha disperatamente bisogno di punti per avvicinarsi al traguardo salvezza in Premier League.

Mediagol ⚽️

di Davide Raja

Una sfida che si preannuncia senza storia è quella che andrà in scena all'Etihad Stadium alle 16.00 e vedrà opporsi i padroni di casa del Manchester City, probabilmente la compagine più in forma d'Europa ed in corsa per il Triplete, contro il Leeds United affamato di punti per la salvezza.

Come arrivano le due squadre Il Leeds rischia fortemente la retrocessione in Championship. La corsa al mantenimento della categoria è serratissima, con i Whites che si trovano attualmente a quota 30 punti così come Leicester e Nottingham Forest, mentre l'Everton è sotto di un gradino a quota 29. Solamente un punto raccolto nelle ultime cinque gare non lascia presagire un risultato positivo per la formazione del nuovo arrivato Sam Allardyce all'Etihad Stadium. A centrocampo prende posto l'ex Juventus Weston McKennie. Attacco che vedrà un po' di Italia con la presenza di Willy Gnonto, mentre tra gli indisponibili figurano Luis Sinisterra, Tyler Adams e Stuart Dallas.

Le probabili formazioni — MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Walker, Stones, Ruben Dias, Aké; Rodri, Gundogan; Foden, Julian Alvarez, Grealish; Haaland. Allenatore: Guardiola.

LEEDS (4-3-3): Meslier; Ayling, Koch, Wober, Junior Firpo; Roca, McKennie, Forshaw; Summerville, Rodrigo, Gnonto. Allenatore: Allardyce.

Dove vederla — La gara sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 4K (canale 213).Disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW Tv, piattaforma live e on demand di Sky.