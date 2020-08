Manchester City, la conferma di Al Mubarak: “Vi svelo il futuro di Guardiola”

Il futuro di Pep Guardiola.

Il Manchester City ha subito anche quest’anno una clamorosa eliminazione dalla Champions League, uscendo sconfitto dallo scontro diretto contro il Lione. Dopo la gara il club ha chiaramente iniziato i discorsi volti a decidere il destino di Pep Guardiola: il tecnico spagnolo era stata infatti messo in dubbio dopo gli scarsi risultati ottenuti in questi anni sia in Premier League sia nelle competizioni europee.

A chiarire di Guardiola è intervenuto il presidente Khaldoon Al Mubarak in persona, che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

“Non ho alcuna preoccupazione sul futuro di Pep Guardiola al City. I discorsi con Pep sono naturali. Pep e io sappiamo chiaramente cosa è giusto per il club e cosa no: siamo perfettamente allineati sul futuro e su come programmare nuovi successi. Tutto si risolverà naturalmente e nel modo giusto: ci fidiamo l’uno dell’altro“.