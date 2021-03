Manchester City, il rinnovo di Aguero è un rebus: Danny Ings è l’uomo giusto per sostituirlo?

Il Manchester City sta procedendo a passo spedito verso la conquista della Premier League.

VIDEO Premier League, Aston Villa-Tottenham 0-2: Mourinho ritrova il sorriso, gli highlights del match

La squadra allenata da Pep Guardiola, dopo un avvio singhiozzante, ha trovato la quadratura e non sta lasciando punti per strada. Non tutto però è rose e fiori, Sergio Aguero andrà in scadenza alla fine di questa stagione e il rinnovo rimane un rebus. Le parti non avrebbero ancora raggiunto un accordo e i Citizens si stanno cominciando a muovere per valutare le possibili alternative.

Il candidato principale per andare ad occupare il ruolo di centravanti nella prossima annata in caso di partenza di Aguero sarebbe Danny Ings. L’attaccante del Southampton sta giocando una grande stagione e tra le varie competizioni ha messo insieme 25 presenze, segnando 9 reti e fornendo 3 assist. Ings andrebbe in scadenza con i Saints nell’estate 2022 ed è probabile che per evitare di perderlo a zero, la società ascolterà delle offerte.