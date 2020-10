Manchester City, Guardiola: “Rosa troppo corta, non abbiamo abbastanza ricambi per tutte le competizioni”

Partenza non ottimale in Premier League per il Manchester City.

La squadra guidata da Pep Guardiola ha collezionato il secondo pareggio di questo inizio di stagione, dopo aver messo in campo prestazioni non all’altezza di quelli che sono sempre stati gli abituali standard. In seguito alla rete del West Ham siglata da Antonio, i Citizens sono riusciti ad ottenere il pareggio grazie al gol di Foden e ad attacchi disperati che tuttavia non hanno portato alla vittoria della sfida in rimonta. Nel post partita sono arrivate puntuali le dichiarazioni del tecnico catalano, che ha imputato questo ennesimo risultato considerato negativo all’eccessiva quantità di impegni e alla rosa – a detta sua – troppo corta: “In tutte le partite avevamo in panchina uno o due giocatori delle giovanili. Certo che abbiamo qualità, non mi lamento di questo mi dovrei lamentare del gol preso contro il West Ham piuttosto. Ma la verità è che stiamo soffrendo perché abbiamo fatto solo due settimane di preparazione e abbiamo avuto 5/6 giocatori con il Covid-19. Abbiamo bisogno di tempo e non abbiamo abbastanza ricambi. I nostri attaccanti erano infortunati nella prima partita. Aguero è tornato dopo un lungo stop (e si è nuovamente infortunato a livello muscolare ndr). Anche Kevin (De Bruyne ndr) era infortunato e Gundogan ha potuto giocare dal primo minuto solo da questa giornata. Ovviamente siamo in tanti, ma per giocare quattro competizioni in queste condizioni ogni tre giorni abbiamo bisogno di tutta la rosa a disposizione e ora non è possibile”.