Manchester City, Guardiola rompe il silenzio: “Esclusione dalla Champions? Ecco la mia posizione”

Pep Guardiola rompe il silenzio.

La notizia più sconvolgente del mese di febbraio è stata sicuramente quella della sentenza emanata ai danni del Manchester City, che sarà escluso dalla Champions League per i prossimi due anni: una situazione molto complicata che potrebbe cambiare radicalmente il futuro del tecnico spagnolo e dei tanti fenomeni che potrebbero lasciare la Premier League in cerca di una squadra con cui poter giocare la competizione europea più prestigiosa.

Manchester City, che batosta: il Fair Play finanziario abbatte i Citizens, la punizione dell’UEFA è durissima

Poco prima della sfida di campionato contro il West Ham Guardiola ha parlato ai microfoni di SkySports UK, rilasciando le seguenti dichiarazioni: “Avremo modo di parlare dopo di ciò che è successo, ora siamo tutti concentrati su ciò che dobbiamo fare, ovvero giocare le nostra partite. È chiaro che all’inizio la cosa colpisce, ma dopo un po’ non possiamo controllarla. Noi supportiamo il club al 100% e i nostri giocatori sono professionisti eccezionali. Cosa pensano i tifosi? Non lo so, spero che ci aiuteranno da qui alla fine della stagione, noi dobbiamo giocare per loro“.