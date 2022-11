Manchester City, Guardiola: “Haaland sta molto meglio. Piqué? Ce ne fossero come lui”

"Sta molto meglio, decideremo oggi sul suo impiego. Nel pomeriggio ci alleneremo e poi vedremo. Tutto dipende da quello che dice lui e da quello che dicono i medici. Potrebbe essere che sarà in campo per 90 minuti o meno. Alvarez? A quell'età può giocare tutti i giorni, è giovane".

E sull'imminente ritiro di Gerard Piqué, calciatore allenato da Guardiola ai tempi del Barcellona: "Gli auguro tutto il meglio per lui e la sua famiglia. So che sua madre e suo padre sono esseri umani incredibili. Era un giocatore da grandi partite, non ne sbagliava mai una, o si comportava in modo inappropriato. La gente ha bisogno di quel tipo di giocatori nei grandi club. Il futuro sarà luminoso perché è un ragazzo intelligente. Per me è stato un onore allenarlo".