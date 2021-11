Manchester City, Guardiola: “De Bruyne positivo al Covid, 10 giorni di isolamento”

Kevin De Bruyne positivo al Covid-19 ed in isolamento per dieci giorni: il talentuoso fantasista belga salterà la sfida di Champions League tra Manchester City e Psg

Brutta tegola per il Manchester City e la nazionale belga: Kevin De Bruyne è risultato positivo al Covid-19 in seguito al test effettuato subito dopo la sfida disputata martedì scorso a Cardiff tra Galles e Belgio. A rendere nota la notizia, in sede di conferenza stampa di presentazione della sfida di Premier League contro l'Everton, è stato proprio il tecnico dei citizens, Pep Guardiola.

"Purtroppo Kevin è risultato positivo al test anti-Covid in Belgio e ha bisogno di dieci giorni di isolamento. Dobbiamo stare attenti, le persone stanno morendo di Covid, è vaccinato quindi speriamo che stia bene. Non c'è preoccupazione per il ritmo partita, ma per l'essere umano", le parole del tecnico del Manchester City Pep Guardiola in conferenza stampa: "Sono passati due giorni da quando mi ha detto che è positivo, ma almeno è qui in Inghilterra".