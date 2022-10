Manchester City, Guardiola: “Copenaghen ha qualità. Haaland? Alla sua età…”

Torna la Champions League , il Manchester City di Pep Guardiola pronto a sfidare il Copenaghen all'EtihadStadium. Ottimo inizio per i Citizen, che hanno collezionato due vittorie contro Siviglia e Borussia Dortmund , le principali concorrenti del gruppo G di cui fanno parte anche i danesi. Alla vigilia del match, in programma domani 5 ottobre alle 21, il tecnico spagnolo è intervenuto in conferenza stampa. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Il Copenaghen ha qualità: non giocano solo con la palla lunga sull'attaccante, ma hanno anche capacità e coraggio. Rispetto a quello che leggo sui media ho aspettative più umili sulla gara di domani. Ho molto rispetto per loro: non è un caso se lo scorso anno hanno vinto il titolo in Danimarca. Haaland? Alla sua età non c'è nessuno come lui. I numeri parlano da soli, ma noi siamo felici di averlo qui anche per tutte quelle cose che le statistiche non raccontano. Non è solo un attaccante che segna. Ha creato una buona alchimia con la squadra e tutto l'ambiente. Ha sempre un ottimo comportamento sia con lo staff che con i giovani dell'Academy. Tutte cose che arrivano dalla sua educazione"