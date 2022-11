Manchester City, Guardiola: “Contratto in scadenza? Sotto controllo, la decisione…”

Il Manchester City è stato clamorosamente fermato in casa dal Brentford che ha sorpassato i Citizens in extremis portando a casa i tre punti all'Etihad Stadium. Queste le dichiarazioni post gara del tecnico Pep Guardiola riguardante il proprio futuro:

"Contratto in scadenza? Non mi piace parlarne, ma è tutto sotto controllo, tutto perfetto. La decisione verrà presa insieme alla società quando avremo tempo, quando i tempi saranno maturi ed entrambe le parti lo sentiranno, prendendo poi una decisione insieme. Non si tratta di risultati raggiunti dopo sei o sette anni, si tratta di vedere se sei a tuo agio. Ed è difficile trovare quello che ho qui come allenatore, non credo che altrove riuscirei a rimanere per sette o più stagioni".