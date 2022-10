Manchester City, Guardiola: “Conosco le qualità del Liverpool, mi aspetto il meglio”

Parola a Josep Guardiola . L'attuale tecnico del Manchester City campione d'Inghilterra, in vista del match in programma domenica 16 ottobre, allo stadio Anfield contro il prestigioso Liverpool di Klopp , ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della conferenza stampa odierna. Di seguito le parole del catalano:

"Se mi aveste fatto questa domanda a 10 giornate dalla fine direi che il Liverpool non potrebbe prendersi la vetta della classifica. Ma nella fase attuale e con un Mondiale di mezzo tutto può succedere. Conosco le qualità che hanno, è sempre stata una partita difficile e non mi aspetto altro. Fino a pochi mesi fa il Liverpool era in corsa per quattro titoli, era la squadra con più tiri in porta, più possesso palla. Questa è la stessa squadra, con lo stesso allenatore. Mi aspetto sempre il meglio da loro".