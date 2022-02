Manchester City, Guardiola: “Campioni? Mancano tanti punti, occhio al Liverpool”

Le dichiarazioni di Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, al termine della vittoria contro il Norwich

Sempre più Manchester City in fuga verso il titolo di Campione d'Inghilterra, sono dodici - ma con due partite in più - i punti di vantaggio dal Liverpool secondo in classifica. I Citizens hanno confermato il loro strapotere nella gara di oggi in casa del Norwich, vinta con un rotondo 4-0 con la tripletta di Sterling e la rete di Foden. Queste le dichiarazioni di Pep Guardiola, tecnico del City, intervenuto al termine del match ai microfoni di Sky Sport UK: