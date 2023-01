Manchester City, Guardiola: “Cambi vincenti con il Chelsea? Perché io sono un genio”

Pep Guardiola , tecnico del Manchester City , ha commentato così in conferenza stampa la vittoria ottenuta allo Stamford Bridge contro il Chelsea per 0-1 grazie alla rete decisiva di Mahrez su assist di Grealish , entrambi subentrati:

"Come ho risolto la partita con le sostituzioni? Sono un genio. All’ultima conferenza stampa un giornalista mio ​​amico ha detto, ‘perché hai fatto una sostituzione all’87esimo minuto contro l’Everton?’. Io allora ho preso appunti, ho pensato a lui nell’intervallo e ho fatto i cambi. Tutti gli allenatori cercano ogni modo per migliorare la squadra. Ho detto ai giocatori che abbiamo ancora 63 punti da raccogliere, sono tanti. Ma dobbiamo continuare a metterci alla prova, è normale essere in questa posizione, con quattro scudetti in cinque anni. Non è facile rimettere i giocatori sotto pressione dopo il Mondiale. Per questo sono soddisfatto che dopo quello che è successo negli ultimi anni, noi comunque ci siamo".