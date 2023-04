Manchester City, Guardiola: “Arsenal? Fatto nulla di speciale. Ancora sette gare…”

Se fino ad alcune giornate fa il campionato di Premier League sembrava essere in mano all' Arsenal , adesso la situazione è decisamente in bilico. Il Manchester City , al secondo posto a -2 dai Gunners, macina punti su punti e ha schiantato i rivali per 4-1 nel turno precedente. Nel prossimo impegno di campionato, la compagine di Pep Guardiola se la vedrà con il Fulham . Alla vigilia del match, il tecnico catalano è intervenuto in conferenza stampa. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Arsenal? Non abbiamo fatto nulla di speciale, tutto normale. Siamo fiduciosi verso la partita contro il Fulham, questo è ciò che ci serve e vincere partite aiuta ad essere pronti. Abbiamo ancora sette partite, dobbiamo fare il nostro gioco. Dopo aver vinto all'Emirates all'andata, per esempio, abbiamo pareggiato contro il Nottingham Forest. Ora sfidiamo un team incredibile come il Fulham, non pensiamo di avere niente di garantito. Siamo contenti dell'ultima partita e della prestazione, certo, ma questo è quanto. Sette partite sono sette partite, in mezzo avremo anche la Champions. Non fraintendetemi, però, anche fossi stato 10 punti dietro crederei ai miei calciatori. Devi sedurli ogni giorno per essere sicuro che porteranno in fondo il lavoro. Perdere comunque fa parte della competizione. Conosco perfettamente Mikel, i suoi giocatori non molleranno. Se fossimo dieci punti avanti direi che è finita, ma siamo due punti dietro. Se oggi finisse la stagione, sarebbero loro i campioni..."