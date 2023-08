Manchester City, Guardiola all’esordio: “Sarà impossibile fare un altro ‘Treble'”

La stagione scorsa è stata un vero e proprio trionfo per il Manchester City : dalla vittoria della Premier League alla FA Cup , fino alla prima Champions League della storia. Nella prima gara invece della nuova annata 2023/24, i Citizens hanno perso il Community Shield contro l' Arsenal , domani l'esordio in Premier League contro il Burnley di Vincent Kompany . Alla vigilia del match, il tecnico del City Guardiola è intervenuto in conferenza stampa:

"Per noi del City sarà impossibile fare un altro 'Treble'. Accade una volta nella vita, e non credo sia possibile ripetere ciò che abbiamo fatto nella scorsa stagione. Abbiamo scalato la montagna più alta, ma negli ultimi giorni siamo tornati sulla terra e ora siamo pronti a ripartire. Tutti abbiamo la stessa intenzione ma raggiungere di nuovo certe cime così alte sarà molto difficile. Maxi recuperi? Ci sono già troppe partite senza che vengano aggiunti questi veri e propri 'tempi supplementari', ma certi 'cervelli' prendono decisioni senza consultare giocatori e allenatori. Non ci sono più giorni, più partite, quindi non puoi concedere un giorno libero ai giocatori"