Manchester City-Fulham, probabili formazioni: dubbio Haaland. Guardiola vede Alvarez

Il Manchester City ha archiviato nel migliore dei modi la fase a gironi della Champions League, battendo 3-1 il Siviglia in rimonta mettendo in mostra i propri giovani talenti come Rico Lewis e Julian Alvarez. In campionato, i Citizens sono reduci da una vittoria di misura al King Power Stadium contro il Leicester firmata dalla perla su calcio di punizione di Kevin De Bruyne. Ancora in dubbio le condizioni di Erling Haaland, con il City che in alcune uscite ha evidenziato le proprie difficoltà realizzative senza il centravanti norvegese. Con ogni probabilità, il tecnico Pep Guardiola opterà su Julian Alvarez come terminale offensivo. Fuori invece Kyle Walker e Kalvin Phillips.