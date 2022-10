Manchester City, Foden rinnova: “Amo questo club. Sono migliorato grazie a Guardiola”

"È dura esprimere a parole la mia felicità per aver firmato il contratto. È un sogno che diventa realtà. Sono stato tifoso del City da tutta una vita. Mi sono allenato qui per tanti anni, sono stato raccattapalle. Amo così tanto questo club e sapere di farne parte fino al 2027 è incredibile. Sono migliorato tanto negli ultimi anni e gran parte del merito è di Pep Guardiola e del suo staff, che mi guidano giorno dopo giorno. Lavorare con loro mi dà le migliori possibilità per migliorare ancora di più e diventare il miglior giocatore possibile".