Manchester City, Enzo Maresca nello staff di Guardiola: “Felice di essere tornato”

La notizia era nell'aria, adesso è ufficiale: Enzo Maresca torna al Manchester City . Reduce dall'esperienza poco fortunata in Italia sulla panchina del Parma , con l'ex Palermo sollevato dall'incarico il 23 novembre 2021, il classe 1980 si unirà allo staff di Pep Guardiola con il ruolo di collaboratore tecnico. Lo ha annunciato lo stesso club inglese di proprietà dello sceicco Mansour , attraverso una nota diramata sul proprio sito di riferimento. "Tutti al City danno il bentornato a Enzo nel Club e si congratulano con lui per il suo nuovo ruolo".

"Sono molto felice di essere tornato al Manchester City, uno dei club più grandi del mondo. Ho appreso molto dalla mia stagione come allenatore dell'EDS e ho visto quanto siano talentuosi i giocatori e lo staff di questo club - ha dichiarato Maresca, che aveva lasciato il City nel maggio 2021 -. Sono molto orgoglioso che Pep mi abbia chiesto di tornare, questa volta come parte dello staff dietro le quinte della prima squadra. Non vedo l'ora di aiutare lui e i giocatori nelle stagioni a venire", le sue parole.