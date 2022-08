Manchester City-Crystal Palace, le probabili formazioni: confronto tra Haaland e Zaha

Sicuramente il pareggio in rimonta contro i Magpies ha il sapore di una vittoria per i Citizens, ma di fatto il Manchester City ha compiuto il primo passo falso in campionato. Mentre il Liverpool, usuale concorrente per il titolo, fatica a trovare continuità, in queste prime giornate è l'Arsenal a brillare. Sarà compito di Guardiola rimettere la propria squadra in carreggiata superando il Crystal Palace. L'unico indisponibile per i Citizens è Aymeric Laporte. In attacco, il tecnico spagnolo potrebbe lasciare maggiore spazio a Bernardo Silva, a discapito di Mahrez. Insostituibile, invece, il centravanti Haaland.