Manchester City-Crystal Palace 4-2, Guardiola rimonta con la tripletta di Haaland

Dopo la battuta d'arresto nella scorsa giornata di campionato, seppur ottenuta in rimonta contro il Newcastle, il Manchester City ha ottenuto la sua terza vittoria in Premier League delle quattro partite giocate.

Una deviazione sfortunata di Stones al 5' ha aperto le marcature di una sfida spettacolare nel pomeriggio dell'Ethiad. Il Crystal Palace ha anche trovato a sorpresa il gol del raddoppio prima dell'intervallo, grazie al colpo di testa dell'ex Sampdoria Andersen. Nella ripresa, il tiro dal limite dell'area di Bernardo Silva ha riaperto i giochi per i Citizens. In circa diciotto minuti, il risultato della gara è stato completamente ribaltato grazie alla tripletta di Haaland: il centravanti norvegese prima insacca di testa sfruttando il traversone di Foden, poi porta in vantaggio i suoi con una zampata a seguito di una mischia in area di rigore. Infine, l'ex Dortumund chiude i conti siglando il definitivo 4-2 su assist di Gundogan, piazzando la sfera col mancino.