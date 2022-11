Manchester City-Chelsea, probabili formazioni: Guardiola sfida Potter nella EFL Cup

Il Manchester City esulta per aver ritrovato il proprio pupillo Erling Haaland, tornato dopo lo stop con un rigore decisivo siglato contro il Fulham allo scadere nella precedente giornata di campionato. In questa coppa, specialmente nelle fasi iniziali, le formazioni preferiscono optare per un turnover che però potrebbe essere ridotto vista la solennità del match. Possibilità dunque tra i pali per Stefan Ortega mentre a centrocampo potrebbe prendere spazio Cole Palmer. In avanti, Julian Alvarez non ha deluso nelle ultime uscite, pertanto potrebbe essere confermato anche in EFL Cup, con Haaland pronto a subentrare dalla panchina. Assenza importante per Pep Guardiola in difesa, costretto a rinunciare per squalifica al jolly Joao Cancelo, che sarà rimpiazzato da Rico Lewis.