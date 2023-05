Manchester City-Chelsea, probabili formazioni: c’è Haaland. Guardiola è già campione

Dopo il ko dell'Arsenal, il Manchester City ha già vinto la Premier League con ancora tre partite da giocare. Il Chelsea vuole provare a dare un segnale d'orgoglio in un'annata deludente. La preview e le probabili formazioni.

Mediagol ⚽️

di Davide Raja

Le due facce dei top club del calcio inglese. Da una parte chi questa stagione la sta dominando con uno strapotere fisico ma soprattutto mentale ed è ancora in corsa per altri prestigiosi trofei, dall'altra chi era abituato a vincere ma non vede l'ora che questa annata si concluda al più presto per ripartire con un nuovo ciclo. Manchester City e Chelsea si sfideranno all'Etihad Stadium alle 17.00 per la trentasettesima giornata di Premier League.

Il Manchester City è già matematicamente campione d'Inghilterra. Senza nemmeno il bisogno di scendere in campo, i Citizens hanno festeggiato davanti alla televisione assistendo alla clamorosa debacle dell'Arsenal in casa del neopromosso Nottingham Forest che ha consegnato il titolo alla compagine allenata da Pep Guardiola. Si prospetta una stagione stellare con ancora gli obiettivi Champions League e FA Cup da archiviare, con le finali raggiunte rispettivamente contro Inter e Manchester United. Reduci da un poker rifilato al Real Madrid, ci sono pochi dubbi sul fatto che il City sia una delle squadre più in forma d'Europa che invece affronterà una delle maggiori delusioni dell'attuale annata del calcio inglese, ovvero il Chelsea. Nessun turnover per Guardiola, pronto a schierare i "pezzi da novanta" quali Grealish, De Bruyne, Haaland e il mattatore dei blancos, Bernardo Silva.

Il Chelsea non solo non può più ormai raggiungere le zone alte della classifica per ambire ad una coppa europea ma non può nemmeno puntare a terminare il campionato nella "parte sinistra" della graduatoria, ovvero tra le prime dieci. La "cura" Frank Lampard, allenatore ad interim, non sembra aver giovato ai Blues che vogliono provare a dare un minimo di dignità a questo finale di stagione, con la speranza di poter replicare il successo della finale di Champions League del 2021.

Le probabili formazioni — MANCHESTER CITY (3-2-4-1): Ederson; Walker, Ruben Dias, Akanji; Stones, Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne, Gundogan, Grealish; Haaland. Allenatore: Guardiola.

CHELSEA (4-3-3): Mendy; Chalobah, Thiago Silva, Mukinayi, Chilwell; Kanté, Enzo Fernandez, Gallagher; Madueke, Havertz, Mudryk. Allenatore: Lampard.

Arbitro: Michael Oliver.

Assistenti: Stuart Burt, Lee Betts.

Quarto ufficiale: Robert Jones.

VAR: John Brooks.

Assistente VAR: Richard West.

Dove vederla — La gara sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 4K (canale 213).Disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW Tv, piattaforma live e on demand di Sky.