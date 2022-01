Manchester City-Chelsea, le probabili formazioni: Guardiola contro Tuchel è big match

La preview della sfida tra Manchester City e Chelsea. Guardiola chiudere il discorso Premier League battendo Tuchel alle 13:30 all'Ethiad Stadium

Mediagol ⚽️

Chi ha fame di calcio non resterà deluso, perché ad ora di pranzo del 15 gennaio si sfideranno Manchester City e Chelsea, big match valido per la ventiduesima giornata di Premier League. All’“Ethiad Stadium” ad attendere i Blues c’è la capolista guidata da Guardiola che vuole dare il colpo di grazia al campionato ed intascarsi già mezzo scudetto da gennaio. In questo momento, la compagine di Tuchel è seconda con ben dieci punti di distacco dai Citizens.

Il Manchester City sa solo vincere e non accenna ad un passo falso in campionato addirittura da ottobre. Guardiola non teme i campioni d’Europa in carica, ma sa bene che perdere questo incontro potrebbe riaprire la lotta al vertice. I Citizens sono reduci in Premier League dalla splendida vittoria in rimonta in casa dell'Arsenal per 1-2, match in cui la formazione di Arteta è stata beffata sul finale dalla rete siglata da Rodri. Gli unici non arruolabili per i Citizens sono Phil Foden, Ryad Mahrez ed Oleksandr Zinchenko, oltre a Benjamin Mendy che in questo momento sta attraversando problematiche ben lontane dal mondo del calcio. Numeri da capogiro per il City, che ha totalizzato undici vittorie consecutive in cui ha realizzato trentatré reti, subendone solamente sette.

Il Chelsea non è la formazione favorita di questo incontro secondo i bookmakers ma così come non lo era stata in occasione della passata finale di Champions League, vinta proprio contro lo stesso Manchester City. I Blues sono in ottima forma e l'hanno dimostrato nel doppio incontro di EFL Cup valido per le semifinali contro il Tottenham di Conte, vincendo entrambi i match senza subire gol e sono già proiettati verso la finale della competizione. Tuchel si è dimostrato uno degli allenatori più talentuosi del panorama mondiale calcistico e non ha mai negato di essersi ispirato alle tattiche di Guardiola. I Blues non avranno disponibili alcune pedine importantissime quali Reece James, Trevoh Chalobah, Eduard Mendy, Ben Chilwell e Andreas Christensen. Tutti questi calciatori sono stati spesso impiegati dal tecnico ex PSG. Per il Chelsea, quella dell'Ethiad Stadium è probabilmente l'ultima occasione per restare aggrappati alle speranze di tenere accesa la lotta scudetto in Premier League.

Queste le probabili formazioni del match in programma alle 13:30:

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Dias, Laporte, Cancelo; Gundogan, Rodri, De Bruyne; Silva, Jesus, Foden. Allenatore: Guardiola.

CHELSEA (3-4-2-1): Kepa; Christensen, Silva, Rudiger; Azpilicueta, Jorginho, Kovacic, Alonso; Mount, Havertz; Lukaku. Allenatore: Tuchel.