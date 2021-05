Manchester City, Capello: “Guardiola? Ha fatto un buon lavoro, ma ha un demerito”

Guardiola ha fatto un buon lavoro, ma arrivare secondi è sempre una sconfitta.

Queste le parole di Fabio Capello, ex tecnico di Milan e Juventus, intervenuto in merito alla finale di Champions League persa dal Manchester City. La formazione di Pep Guardiola – alla prima finale nella storia del club – non è riuscita a battere il Chelsea di Tomas Tuchel ed aggiudicarsi la Coppa dalle Grandi orecchie.

Nonostante la sconfitta, Capello ha voluto comunque fare i complimenti al tecnico catalano sottolineando cosa non ha funzionato nel match che visto i blues trionfare grazie alla rete di Havertz. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni de Il Messaggero.

“E’ stata una gara molto tattica, con due impostazioni diverse: il City in attacco ma con le solite carenze difensive, mentre il Chelsea ha messo in mostra organizzazione e ripartenze. Non sono sorpreso dalla vittoria dei Blues, nei due precedenti confronti avevano vinto sempre i ragazzi di Tuchel. Guardiola? Sta facendo un lavoro straordinario ma questa volta ha esagerato con la posizione di Gundogan, arretrato davanti alla difesa. Il bacio del tecnico alla medaglia mi è piaciuto, vuol dire che è convinto di aver fatto un buon lavoro. Resta sempre una sconfitta. Come diceva Enzo Ferrari, il secondo è il primo dei perdenti”.

