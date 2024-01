Manchester City-Burnley, le probabili formazioni: Guardiola con Alvarez sfida Kompany

All'Etihad Stadium, il Manchester City ospita il Burnley alle 20:30 per la ventiduesima giornata di Premier League. Preview e dove vederla.

Il Manchester City è tornato ai ritmi di altissimo livello a cui aveva piacevolmente abituato. I Citizens, campioni del mondo dopo la vittoria del Mondiale per club dello scorso dicembre, hanno incanalato tre vittorie consecutive, a cinque punti dalla capolista Liverpool ma con una partita in più giocata dai Reds visti gli impegni intercontinentali già citati da parte del club di Manchester. In FA Cup, Aké ha steso il Tottenham con un gol vittoria che è valso l'accesso alla semifinale. Ancora assente Haaland, mister Guardiola punterà nuovamente sulla classe cristallina di Julian Alvarez, voglioso di segnare il primo gol in campionato dell'anno solare 2024. Dietro l'argentino campione del mondo, sono pronti Bernardo Silva, Foden e Doku. Da non dimenticare il ritorno di De Bruyne che potrebbe candidarsi anche per una maglia da titolare.

Il Burnley non gode certamente dei favori del pronostico in questa sfida complicatissima. La classifica non sorride ai Clarets che si trovano in penultima posizione a sette punti dalla zona tranquilla occupata dal neopromosso Luton Town. Il tecnico Vincent Kompany, ben undici stagioni giocate da protagonista con il Manchester City, rivede da avversario la sua ex squadra dopo il confronto in FA Cup della passata stagione vinto dalla compagine di Pep Guardiola e la prima giornata dell'attuale campionato.

Le probabili formazioni — MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Walker, Ruben Dias, Aké, Gvardiol; Rodri, Kovacic; Bernardo Silva, Foden, Doku; Julian Alvarez. Allenatore: Guardiola.

BURNLEY (4-4-2): Trafford; Vitinho, O’Shea, Ekdal, Al-Dakhil; Gudmundsson, Cullen, Brownhill, Odobert; Amdouni, Foster. Allenatore: Kompany.

Arbitro: Sam Barrott.

Assistenti: Simon Bennett, Dan Robathan.

Quarto ufficiale: Darren England.

VAR: Rob Jones.

AVAR: Nick Hopton.

Dove vederla — La gara sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport Max (canale 205). Disponibile anche in streaming tramite app Sky Go, servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.