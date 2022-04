Manchester City-Brighton 3-0, Guardiola torna capolista con Mahrez, Foden e B. Silva

Il Manchester City risponde così al poker del Liverpool rifilato il giorno prima al Manchester United. Guardiola torna primo in Premier

Rispondere alla super vittoria del Liverpool contro il Manchester United per riprendersi il primo posto, momentaneamente usurpato dai Reds, era la mission del Manchester City che si è trovata di fronte l'ostacolo Brighton. I "gabbiani" non sono riusciti a trovare continuità dopo la vittoria in extremis un po' a sorpresa in casa del Tottenham di Conte.