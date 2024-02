Manchester City, Brentford, probabili formazioni: Nunes dal 1′, Akanji dalla panchina

Il Manchester City recupera il match della 18esima giornata di Premier League, nel quale ospiterà in casa il Brentford. La sfida si disputa questa sera, martedì sera ore 20.30 a Etihad Stadium. Gli uomini di Guardiola, che hanno interrotto la...

⚽️ 20 febbraio 2024 (modifica il 20 febbraio 2024 | 13:01)

Il Manchester City recupera il match della 18esima giornata di Premier League, nel quale ospiterà in casa il Brentford. La sfida si disputa questa sera, martedì sera ore 20.30 a Etihad Stadium. Gli uomini di Guardiola, che hanno interrotto la serie di vittorie lo scorso weekend dopo il pari con il Chelsea, avranno l’occasione di portarsi a-1 dalla vetta.

COME ARRIVA IL MANCHESTER CITY — Momento partiolarmente importante per i Citizens reduci dal mezzo passo falso internto contro il Chelsea, match deciso da Sterling che ha obbligato le due compagini a dividere la posta in palio. I "Citizens" non hanno mai perso nelle prime 12 gare di campionato disputate all'Etihad Stadium. Haaland e compagni in casa con 30 gol fatti e 11 subiti hanno fatto registrare 8 vittorie e 4 pareggi.

Il pareggio contro i Blues rende questo recupero di campionato inutile per il sorpasso ai danni del Liverpool ed un provvisorio primo posto, infatti anche in caso di vittoria il Manchester City rimarrebbe ad una lunghezza dalla vetta.

COME ARRIVA IL BRENTFORD — Il Brentford si trova a +6 sulla zona retrocessione ed in trasferta ha raccolto soltanto 10 punti in 11 match (3 successi, 1 pareggio e 7 sconfitte). Un bottino fin troppo magro per gli ospiti che, in virtù del ridotto margine sulla zona retrocessione, proveranno a conquistare preziosi punti per aumentare il distacco dalle ultime in classifica. Tredici le sconfitte subite dal Brentford in questo campionato e 43 i gol subiti.

PROBABILI FORMAZIONI — Manchester City: Ederson Moraes, Rico Lewis, Ruben Dias, John Stones, Nathan Ake, Rodri, Matheus Nunes, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, Phil Foden, Erling Haaland.

Brentford: Mark Flekken, Nathan Collins, Kristoffer Vassbakk Ajer, Ben Mee, Keane Lewis-Potter, Mathias Jensen, Christian Noergaard, Vitaly Janelt, Sergio Reguilon, Ivan Toney, Yoane Wissa.

DOVE GUARDARE IL MATCH IN TV — La sfida Manchester City-Brentford sarà visibile in Diretta TV su Sky Sport Arena[Canale 204], con servizio rivolto a tutti i clienti in possesso di un abbonamento Sky, su Sky Go, il servizio streaming di Sky che permette di guardare le gare su smartphone, tablet e PC abilitati. Il match sarà inoltre visibile su Now.