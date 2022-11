Manchester City-Brentford, le probabili formazioni: in forse Haaland, out Strakosha

Guardiola potrebbe puntare nuovamente su Alvarez. Altre chance per Lewis e Palmer

Quattro gare nel mese di novembre tra le mura amiche dell'Etihad Stadium possono lanciare ulteriormente il Manchester City, ancora inseguitrice dell'Arsenal per la vetta della Premier League con i Gunners distanti solamente due punti. Dopo aver battuto il Fulham al photofinish grazie al rigore di Haaland, i Citizens hanno eliminato il Chelsea dalla EFL Cup lo scorso mercoledì, accedendo di diritto agli ottavi di finale. Il tecnico Pep Guardiola potrebbe far riposare ulteriormente il centravanti norvegese, puntando sul giovane Julian Alvarez.

Restando in tema Carabao Cup, le Bees sono state eliminate a sorpresa ai calci di rigore dal Gillingham, squadra della quarta divisione inglese. In campionato, invece, il Brentford è reduce da due pareggi consecutivi contro Nottingham Forest e Wolverhampton. Lunga lista di indisponibili per il tecnico Frank, costretto a rinunciare a Aaron Hickey, Shandon Baptiste, Charlie Goode, Kristoffer Vassbakk Ajer, Thomas Strakosha e Pontus Jansson.