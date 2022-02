Manchester City-Brentford, le formazioni ufficiali: fuori Grealish e Eriksen

Le formazioni ufficiali di Manchester City-Brentford, gara valida per la ventiquattresima giornata di Premier League

Ventiquattresimo turno di Premier League, alle 20:45 in campo Manchester City e Brentford. I Citizen guidano la classifica del campionato con ben nove punti di vantaggio sul Liverpool secondo, gli ospiti cercano punti per una salvezza senza patemi. La compagine di Pep Guardiola non perde in campionato dal 30 ottobre, dalla gara casalinga contro il Crystal Palace, il Brentford è invece reduce da quattro sconfitte consecutive.