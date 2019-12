Manchester City, Bernardo Silva: “Abbiamo fatto un grande sforzo. Vittoria del titolo? Possiamo dire che…”

Il Manchester City, sconfitto nella giornata di ieri dal Wolverhampton, si allontana sempre di più dalla testa della classifica.

Il centrocampista dei citizens, Bernardo Silva, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Amazon Prime Sport, in merito alla corsa per il titolo di Premier League, ormai quasi impossibile da raggiungere visto il dominio del Liverpool. Il fantasista portoghese ha ammesso: “La squadra ha messo in campo un grande sforzo. Devo dire che è frustrante giocare bene in quel modo in 10 uomini e uscire senza punti dalla gara. Per noi è davvero una situazione complicata, abbiamo fatto davvero una brutta prima parte di stagione. Nessuno si aspettava di vederci così lontano dal Liverpool, ma dobbiamo continuare a combattere. Sappiamo che vincere il titolo sarà complicato, anche se non posso dire impossibile”.