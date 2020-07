Manchester City, Arteta si schiera con i Citizens: “Meritano la Champions, non c’è dubbio su cosa sia successo”

Mikel Arteta commenta la riammissione in Champions League del Manchester City.

L’ex secondo di Pep Guardiola ai Citizens e attualmente primo allenatore dell’Arsenal, nel corso dell’odierna conferenza stampa, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

“Non c’è dubbio su cosa sia successo. Meritano assolutamente di essere in Champions League perché ciò che hanno fatto in campo è indiscutibile e chi controlla certe questioni ha deciso che non era stato commesso niente di sbagliato. Per cui abbiamo due aspetti chiari e trasparenti. Andranno in Champions League e lo meritano”.