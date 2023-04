Manchester City-Arsenal, probabili formazioni: Guardiola e Arteta per la Premier

Il Manchester City ha totalmente rimesso in piedi il discorso scudetto nelle ultime giornate, dimostrando di essere una delle compagini più in forma d'Europa, conquistando agilmente anche la semifinale di Champions League e la finale di FA Cup in cui affronterà i rivali dello United . Il destino del campionato è nelle mani dei Citizens che, vincendo le restanti gare, metterebbero le mani sullo scudetto, con la possibilità dunque di arrivare anche all'obiettivo Triplete. Con Foden ancora da recuperare al 100%, Haaland sarà supportato da Mahrez sulla destra e da Grealish sulla sinistra.

Come arriva l'Arsenal

L'Arsenal è reduce da tre pareggi consecutivi ottenuti contro Liverpool, West Ham e Southampton. Anche se quello contro i Saints, ultimi in classifica, all'apparenza potrebbe sembrare un risultato deludente, occorre ricordare che in pochi minuti i Gunners sono riusciti a recuperare un doppio svantaggio, arrivando a sfiorare la vittoria in extremis. Tutti questi passi falsi hanno permesso al City di recuperare terreno ed il vantaggio della formazione di Arteta rischia di essere compromesso da questa gara e dalle due che devono ancora recuperare i Citizens. Dubbi per quanto riguarda le condizioni di Xhaka a centrocampo ma la qualità non manca certamente in casa Arsenal, con Jorginho pronto a prendere il suo posto. In attacco scalda i motori Gabriel Jesus, ex della serata insieme al laterale Zinchenko.