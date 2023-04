Manchester City-Arsenal 4-1, De Bruyne fa vincere il big match a Guardiola. Arteta ko

Il Manchester City conquista tre punti dal peso specifico colossale e che possono spalancare le porte dello scudetto per la compagine di Pep Guardiola. L' Arsenal esce sconfitto dall'Etihad Stadium non riuscendo ad imporre il proprio stile di gioco, vittima di un momento di calo mostrato già nelle ultime tre uscite che hanno permesso il recupero della propria concorrente per la lotta al vertice.

Sono bastati sette minuti ai Citizens per passare in vantaggio con la firma di De Bruyne, destro sul primo palo vincente del belga servito da Haaland che si è dimostrato prezioso anche come assistman ed abile con il possesso del pallone. Al tramonto del primo tempo, il City è riuscito a trovare il gol del raddoppio grazie al colpo di testa sul secondo palo di Stones. Qualche secondo di attesa prima di convalidare il gol per valutare la posizione del nazionale inglese, poi è nuovamente esploso di gioia l'Etihad Stadium. Ha calato il tris la compagine di Pep Guardiola al 53' ancora con De Bruyne che ha incrociato con il mancino alle spalle di Ramsdale, andando ad indirizzare sempre di più sui binari Citizens questo big match. All'86', rete della consolazione per l'Arsenal, quasi inaspettato vista la poca propensione ad attaccare dei Gunners in questa serata, che porta la firma di Holding con un perfetto piazzato con il destro. Non poteva, infine, mancare la firma di Haaland che, servito splendidamente da Foden, ha calciato col mancino per calare il poker in prossimità del triplice fischio.