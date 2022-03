Man. City-Man. United 4-1: show De Bruyne e Mahrez! La classifica di Premier League

Nel derby valido per la ventottesima giornata di Premier League, il Manchester City ha steso lo United per quattro a uno

Vittoria straordinaria del Manchester City in uno dei derby più sentiti di tutto il panorama calcistico internazionale. I Citizens di Pep Guardiola hanno mandato al tappeto il Manchester United, trovando così tre punti che consolidano il primato in classifica di Ederson e compagni. A nulla è valso il gol di Sancho per i Red Devils, mentre sono risultate decisive le doppiette di De Bruyne e Mahrez.