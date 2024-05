Luton Town-Everton, probabili formazioni: c’è Morris, Dyche con Calvert-Lewin

La sfida valevole per la trentaseiesima giornata di Premier League è in programma alle ore 21:00 al "Kenilworth Road".

Mediagol ⚽️ 3 maggio 2024 (modifica il 3 maggio 2024 | 14:58)

E' tutto pronto per la sfida in programma questa sera al "Kenilworth Road". Alle ore 21:00, fra le mura amiche, il Luton Town ospiterà l'Everton nel match valevole per la trentaseiesima giornata di Premier League. A caccia di punti salvezza, i padroni di casa arrivano all'appuntamento reduci da tre sconfitte di fila maturate contro Manchester City, Brentford e Wolverhampton. Mentre l'Everton - dopo la debacle contro il Chelsea per 6-0 - ha conquistato tre vittorie consecutive contro Nottingham Forest, Liverpool e Brentford, oltre la salvezza aritmetica.

Sono trentasei i punti messi in cassaforte fin qui dai Toffees, che occupano il quindicesimo posto in classifica. Uno score frutto di dodici vittorie, otto pareggi e quindici ko, con trentasette gol all'attivo e quarantotto reti subite in trentacinque partite. Sono venticinque, invece, i punti conquistati dal Luton, che occupa al momento il terzultimo posto in classifica. La squadra di Rob Edwards, dunque, si giocherà la salvezza con il Nottingham Forest, che ha un punto in più in attesa dell’esito del ricorso, e con il Burnley che ha ventiquattro punti. Uno score frutto di sei successi, sette pareggi e ben ventidue sconfitte; quarantotto le reti siglate, settantasette i gol al passivo.

Tuttavia, il Luton ha già battuto l'Everton due volte in questa stagione, una in Premier League e una nel quarto turno di FA Cup. E in trasferta l'Everton non vince dal 16 dicembre. Intanto, al cospetto della formazione guidata da Edwards, Sean Dyche non potrà contare sull'intero organico a disposizione. Salteranno il match, nel dettaglio, Nathan Patterson, Lewis Dobbin, Beto, Vitalii Mykolenko e Dele Alli. Mentre il tecnico del Luton Town dovrà fare a meno di Issa Kabore, Jacob Brown, Chiedozie Ogbene, Mads Juel Andersen, Marvelous Nakamba, Amari’i Bell, Tom Lockyer e Daniel Potts. Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dei due allenatori, che punteranno rispettivamente sul 3-4-2-1 e sul 4-4-1-1.

LE PROBABILI FORMAZIONI — LUTON TOWN (3-4-2-1): Kaminski; Mengi, Burke, Osho; Hashioka, Barkley, Lokonga, Doughty; Chong, Morris; Adebayo. Allenatore: Edwards.

EVERTON (4-4-1-1): Pickford; Godfrey, Tarkowski, Branthwaite, Young; Harrison, Garner, Gueye, McNeil; Doucoure, Calvert-Lewin. Allenatore: Dyche.

DOVE VEDERE LUTON TOWN-EVERTON IN TV — La sfida tra Luton Town ed Everton sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201). La gara di Premier League sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.