Liverpool-Wolves, probabili formazioni: Klopp con Salah, Adama Traoré…

Quasi tutto pronto per Liverpool-Wolves . Il match - valido per il recupero della settima giornata di Premier League - è in programma alle ore 21.00 nella splendida cornice di Anfield.

La particolarità è legata al fatto che le due squadre si sono affrontate lo scorso 4 febbraio nella gara di ritorno, valida per la ventiduesima giornata del massimo campionato inglese. Liverpool e Wolves si apprestano a riaffrontarsi a distanza di circa un mese, dunque, dal tre a zero con cui la formazione di Lopetegui ha mandato al tappeto Salah e compagni.

I Reds non stanno vivendo un gran momento di forma e sono reduci da un pareggio zero a zero contro il Crystal Palace, oltre che dalla sonora sconfitta in Champions League contro il Real Madrid. Nell'ultimo turno, invece, Adama Traoré e compagni hanno pareggiato per uno a uno contro il Fulham grazie alla rete di Sarabia.