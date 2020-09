Liverpool, Thiaga Alcantara positivo al Covid-19. Il club: “Sta bene”

Cattive notizie per il Liverpool.

Brutta tegola per i Reds che, in queste ore, hanno reso noto la notizia della positività di un proprio tesserato: Thiago Alcantara. Il giocatore, acquistato in estate per trenta milioni dal Bayern Monaco, aveva esordito lo scorso 20 settembre in occasione della sfida contro il Chelsea. Oggi posto in isolamento domiciliare, lo spagnolo, non aveva preso parte all’ultimo match contro l’Arsenal.

“Thiago è risultato positivo al Covid-19, ed è attualmente in auto-isolamento seguendo i protocolli – hanno fatto sapere i reds tramite una nota ufficiale -. Il giocatore ha manifestato lievi sintomi da Coronavirus ma è in buona salute e la sua condizione sta migliorando. Il club continuerà a seguire i protocolli e Thiago resterà isolato per il necessario periodo di tempo”. l dottor Jim Moxon, medico sociale della prima squadra, ha aggiunto: “È una scelta individuale se rivelare pubblicamente il risultato di un test o meno. Abbiamo seguito tutti i protocolli alla lettera e Thiago sta bene. Ora si isolerà da solo secondo le linee guida e speriamo che torni presto con noi”. Il centrocampista ha risposto su Twitter rilanciando la notizia del Liverpool: “Tempo di guarire”.