Liverpool, tegola per Klopp: Salah positivo al Covid, a rischio le sfide contro Leicester e Atalanta

Mohamed Salah positivo al Coronavirus.

L’attaccante egiziano del Liverpool si trova al momento con la propria Nazionale con la quale avrebbe dovuto affrontare il doppio impegno contro il Togo, valido per l’edizione 2022 della Coppa d’Africa. L’annuncio ufficiale è arrivato dalla federcalcio egiziana. L’ex Roma e Fiorentina a questo punto è in forte dubbio in vista della sfida di Champions League tra i Reds e l’Atalanta, nonostante la gara contro gli orobici è in programma il prossimo 25 novembre.