Liverpool, rinnovo in vista per Salah: l’indizio del Ministro dello Sport egiziano

La vicenda contrattuale che vede protagonisti Mohamed Salah ed il Liverpool, sembra prendere una direzione ben precisa a seguito delle dichiarazioni del Ministro dello Sport egiziano

In casa Liverpool è sempre stato evidente il peso specifico di Mohamed Salah nell'organico di Jurgen Klopp. Il contratto dell'ex Roma in scadenza nel giugno del 2023 ha fatto tremare non poco tutto l'ambiente Reds,, che ha temuto veder partire a parametro zero uno dei calciatori di riferimento dell'ultimo periodo del glorioso club inglese. Le voci che lo vedevano prossimo partente si facevano sempre più insistenti con i top club europei alla finestra, su tutti Psg, Real Madrid e la Juventus di Andrea Agnelli desideroso di riportare il club bianconero ai fasti di un tempo con l'attaccante egiziano da tempo in cima alla lista dei desideri.