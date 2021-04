Liverpool-Newcastle, clamoroso ad Anfield: Salah porta in vantaggio i Reds, Willock la riprende al 96′

Uno a uno, è questo il risultato del match valido per la trentatreesima giornata di Premier League.

VIDEO Superlega, il patron del Liverpool: “Mi scuso con i tifosi. C’è solo un responsabile”

Ad Anfield accade l’impossibile. Il Liverpool di Jurgen Klopp ha perso un’altra occasione per avvicinarsi alla qualificazione alla prossima Champions League. Il match era stato ben incanalato dai Reds sui propri binari sin dai primi istanti della gara. Mohamed Salah al terzo minuto non ha lasciato scampo al portiere avversario: dribbling e palla sotto al sette calciata dall’ex Roma. La compagine londinese ha, poi, controllato lo scorrere dei minuti con un ottima padronanza del pallino del gioco. In zona Cesarini è accaduto l’incredibile: al minuto 92′ il direttore di gara ha annullato un gol – viziato da un fallo di mani – alla squadra ospite, al 96′ il pareggio del Newcastle con il sigillo di Willock.

Di seguito, la classifica aggiornata di Premier League.