Liverpool-Manchester Utd, Klopp punzecchia Solskjaer: “Una squadra di qualità non dovrebbe difendersi nella propria area”

Uno 0-0 che di certo non entrerà negli annali della storia quello tra Liverpool e Manchester United.

I Reds nel corso del match hanno provato a più riprese ad abbattere il muro difensivo alzato dai Red Devils, non sono serviti a nulla gli attacchi dei padroni di casa che sono incappati sulla retroguardia ospite. Lo Utd dal canto suo ha giocato una partita di attesa, prestazione da provinciale con gli attacchi derivati solo da ripartenze. Sull’atteggiamento proposto dalla squadra di Ole Gunnar Solskjaer si è espresso il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, che ha punzecchiato il tecnico norvegese..

“Nel complesso abbiamo giocato bene, soprattutto nel primo tempo. Nei primi 30 minuti abbiamo agito in maniera eccezionale e, forse, avremmo dovuto fare qualcosa in più per provare a sbloccare la partita. Purtroppo non ci siamo riusciti a farlo, nella ripresa abbiamo tentato a più riprese di far gol senza fortuna, ma non dobbiamo dimenticare anche le occasioni create dal Manchester United. I loro contrattacchi sono stati molto pericolosi, hanno avuto due occasioni davvero buone sebbene neanche a noi siano mancate. Abbiamo giocato a calcio, abbiamo provato a farlo nel nostro solito modo. Li abbiamo costretti a stare nella loro area di rigore. La cosa peggiore che può succedere nel calcio, è quando affronti una squadra con calciatori di livello mondiale e grande qualità che si difende dentro la propria area. Un qualcosa che non ti aspetti, ad ogni modo sono sicuro che possiamo ancora crescere”.