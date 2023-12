Liverpool-Manchester United, probabili formazioni: Ten Hag senza Bruno Fernandes

La sfida valevole per la diciassettesima giornata di Premier League è in programma alle ore 17:30 ad Anfield.

Mediagol ⚽️

E' tutto pronto per il big-match in programma questo pomeriggio ad Anfield. Alle ore 17:30, fra le mura amiche, il Liverpool ospiterà il Manchester United nel match valevole per la diciassettesima giornata di Premier League. Dopo una stagione tutt'altro che brillante, culminata con la mancata qualificazione alla Champions League, i padroni di casa proveranno a conquistare l'intera posta in palio per blindare il primo posto, con l'Arsenal - impegnato contro il Brighton di Roberto De Zerbi - a -1.

Un torneo fin qui piuttosto equilibrato, quello inglese, con il Manchester City a -3, reduce dal pareggio casalingo contro il Crystal Palace. Sono trentasette i punti messi in cassaforte dal Liverpool dopo sedici partite, frutto di undici vittorie, quattro pareggi ed una sconfitta, con trentasei gol all'attivo e quindici reti subite. Al settimo posto i Red Devils a quota ventisette punti, frutto di nove successi e ben sette ko; diciotto le reti messe a segno fin qui dalla squadra di Ten Hag, ventuno i gol incassati.

Non un avvio di stagione particolarmente entusiasmante per il Manchester United, in crisi di risultati nonostante i diversi investimenti fatti nel corso della sessione estiva di calciomercato e già fuori da tutte le coppe. Gli ospiti, dunque, dovranno provare a rialzarsi dopo la sconfitta casalinga contro il Bornemouth del turno precedente. Uno 0-3 che ha messo in bilico anche la panchina dello stesso Ten Hag. Intanto, l'ultimo precedente tra le due formazioni risale allo scorso 5 marzo: una debacle clamorosa, col pesante 7-0 incassato dallo United priorio ad Anfield.

Al cospetto della formazione guidata da Klopp, Ten Hag non potrà contare sull'intero organico a disposizione. Salteranno la gara, infatti, lo squalificato Bruno Fernandes, oltre agli indisponibili Amad Diallo, Tyrell Malacia, Lisandro Martinez, Jadon Sancho, Anthony Martial, Harry Maguire, Casemiro, Christian Eriksen e Tom Heaton. Mentre il tecnico del Liverpool dovrà fare a meno di Diogo Jota, Andrew Robertson, Thiago Alcantara e Joel Matip. Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dei due allenatori, che punteranno rispettivamente sul 4-3-3 e sul 4-2-3-1.

LE PROBABILI FORMAZIONI — LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexnder-Arnold, Quansah/Konate, Van Dijk, Tsimikas; Elliott/Gravenberch, Endo, Szoboszlai; Salah, Nunez, Diaz. Allenatore: Klopp.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Onana; Wan-Bissaka, Varane, Shaw, Dalot; Amrabat, Mainoo; Antony, McTominay, Garnacho; Hoejlund. Allenatore: Ten Hag.

DOVE VEDERE LIVERPOOL-MANCHESTER UNITED IN TV — La partita tra Liverpool e Manchester United sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale numero 201). Il match sarà visibile anche in diretta streaming su NOW oppure utilizzando Sky Go, il servizio che Sky offre ai propri abbonati.