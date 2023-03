Liverpool-Manchester United, le probabili formazioni: gran sfida tra Salah e Rashford

Due squadre in forma si affrontano in uno dei match più sentiti d'Inghilterra

Mediagol ⚽️

Di Davide Raja

La ventiseiesima giornata della Premier League offre uno dei match più sentiti della storia del campionato inglese. Ad Anfield si sfidano Liverpool e Manchester United, i due club dai Palmares più ricchi in Inghilterra, ma che questa domenica alle 17.30 si affrontano per avvicinarsi ad obiettivi diversi.

Come arriva il Liverpool — Il Liverpool è in crescita dopo un periodo decisamente al di sotto delle aspettative che ha visto i Reds, solitamente in lotta per il titolo, addirittura fuori dalla corsa per la Champions League. La compagine di Jurgen Klopp resta ancora piuttosto lontana dal quarto posto ma che, con due gare in meno, può progettare di insediare il Tottenham, sconfitto dal Wolverhampton sabato scorso, per recuperare terreno. Proprio contro i Wolves è arrivata l'ultima sconfitta in campionato del Liverpool con un sonoro 3-0 risalente allo scorso 4 febbraio. Eccezion fatta per il cocente ko interno per 2-5 contro il Real Madrid all'andata degli ottavi di finale di Champions League, i Reds hanno raccolto dieci punti su dodici totali nelle ultime quattro uscite. Alcune assenze importanti per Klopp, il quale rinuncerà a Calvin Ramsay, Luis Diaz, Arthur, Joe Gomez e Thiago Alcantara. Riflettori puntati su Darwin Nunez, in piena fiducia dopo un avvio complicato, oltre che al solito Mohamed Salah.

Come arriva il Manchester United — Il Manchester United è reduce da una settimana di successi. Dopo aver eliminato il Barcellona dall'Europa League, competizione in cui i Red Devils sono diventati i favoriti per la vittoria finale, la compagine allenata da Erik ten Hagha alzato un trofeo importante, ovvero la EFL Cup, battendo per 2-0 il Newcastle a Wembley la scorsa domenica. Anche in campionato lo United tiene alto il livello, con dieci punti su dodici totali nelle ultime quattro uscite esattamente come il Liverpool. Tuttavia, la corsa allo scudetto è ormai contesa tra Arsenal e Manchester City, con i Gunners leggermente favoriti rispetto ai Citizens. Al di là del prestigio della sfida odierna, i tre punti avranno un peso specifico importante che per i Red Devils attualmente terzi in classifica, visti i recenti scivoloni di Tottenham e Newcastle, per consolidare ulteriormente la posizione che assicurerebbe un posto alla prossima Champions League. Gli indisponibili per mister ten Hag sono Jadon Sancho, Donny van de Beek, Anthony Martial e Christian Eriksen. Una buona fetta di merito dei recenti successi va dato sicuramente a Marcus Rashford, uomo del momento in casa United, pronto a sfidare Salah in questo sentito match.

Le probabili formazioni — LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Bajcetic; Salah, Gakpo, Nunez. Allenatore: Klopp.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Varane, Lisandro, Shaw; Casemiro, Fred; Antony, Bruno Fernandes, Rashford; Weghorst. Allenatore: ten Hag.

Arbitro: Andy Madley.

Assistenti: Adam Nunn, Harry Lennard.

Quarto uomo: Chris Kavanagh.

VAR: David Coote.

Assistente VAR: Timothy Wood.

Liverpool-Manchester United in tv — Il big match di Premier League sarà trasmesso in diretta tv in esclusiva sui canali di Sky, su Sky Sport Football (canale 203 del satellite). Gara visibile anche dall'app di Sky GO, scaricabile su dispositivi mobili e PC e su NOW TV, piattaforma online e servizio on demand di Sky.