Liverpool-Manchester United, formazioni ufficiali: titolari Weghorst e Gakpo

Big match della 26a giornata di Premier League ad "Anfield" tra Liverpool e Manchester United. Quattro risultati utili per parte, tre vittorie e un pareggio. Distanti solo tre posizioni ma ben dieci punti, i padroni di casa provano a riagganciare la zona europa, ospiti per consolidare il terzo posto. Di seguito le formazioni ufficiali del match, in programma alle 17:30.