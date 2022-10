Liverpool-Manchester City, le probabili formazioni: sfida infinita Klopp e Guardiola

L'ultima spettacolare gara di Premier League contro la capolista Arsenal, con i Gunners vincitori con il risultato di 3-2, ha visto un Liverpool in ripresa nonostante il ko in quanto a qualità di gioco espressa, confermata con la roboante vittoria in Champions League contro il Rangers per 7-1 pochi giorni più tardi. Lunga la lista degli indisponibili per Jurgen Klopp, con Luis Diaz, Trent Alexander-Arnold, Arthur, Naby Keita, Alex Oxlade-Chamberlain e Joel Matip che saranno costretti a rinunciare al big match contro i Citizens. In avanti, Diogo Jota potrebbe far rifiatare Luis Diaz.