Liverpool-Manchester City, Guardiola: “Klopp? Spero mi inviti a cena. Anfield tosta”

"Il Liverpool è per noi il rivale più grande degli ultimi anni, non è una scoperta. Andare ad Anfield è uno dei test più duri della stagione, per l'atmosfera che regala, ma soprattutto per la qualità dei giocatori che ha il Liverpool. Rapporto con Klopp? Non abbiamo mai pranzato o cenato insieme, ma visto che ha anche rinnovato il suo contratto potrebbe invitarmi un giorno o l'altro (sorride, ndr). Non sono d'accordo con lui quando dice che il Liverpool è fuori dalla corsa per il titolo. Lo scorso anno distavano 15 punti, e abbiamo chiuso ad una sola lunghezza di distanza. Se mancassero dieci partite gli darei ragione, ma siamo appena ad ottobre".