Liverpool-Manchester City 2-1, Salah regala il Community Shield a Klopp. Guardiola ko

I Reds sono passati in vantaggio al 21' con il destro dal limite dell'area di Alexander-Arnold su suggerimento di Salah dal lato corto dell'area di rigore. Il terzino inglese ha siglato una magnifica rete col piattone ed ha esultato in maniera polemica, con il dito indice davanti alle proprie labbra volto probabilmente a zittire la tifoseria dei Citizens. Al 71' è arrivata la risposta del Manchester City con Alvarez che ha raccolto la respinta corta di Adrian sul tiro ravvicinato di Foden. Inizialmente la rete era stata annullata per un presunto fuorigioco del trequartista inglese, assegnata successivamente grazie all'ausilio del VAR. La stessa tecnologia ha punito la stessa squadra di Guardiola, con l'arbitro che ha fischiato un calcio di rigore in favore del Liverpool per un tocco col braccio da parte di Stones che ha deviato un colpo di testa di Nunez. Dal dischetto si è presentato Salah che con un sinistro rasoterra ha trafitto Ederson che aveva intuito la direzione.