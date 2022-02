Liverpool-Leeds, probabili formazioni e quote: Klopp con Salah, Mané e Diaz

Il Liverpool di Jurgen Klopp ospita il Leeds di Marcelo Bielsa nel match valido per il recupero della diciannovesima giornata di Premier League: probabili formazioni, curiosità e dove vedere il match in tv

Quasi tutto pronto per Liverpool-Leeds. Nel match valido per il recupero della diciannovesima giornata del massimo campionato inglese, la compagine di Klopp ospita la squadra di Bielsa. La sfida è in programma alle ore 20.45 nella splendida cornice di Anfield.

Cercasi continuità in casa Reds dopo la convincente vittoria maturata contro il Norwich per tre a uno grazie alle reti di Mane, Salah e Diaz. Salvo sorprese, dovrebbe essere proprio questo il tridente che scenderà in campo dal primo minuto nel match odierno. Il Liverpool non perde in campionato dal lontano 28 novembre, quando il Leicester sconfisse l'undici di Klopp di misura. Da allora, un pareggio e ben quattro vittorie per una franchigia che sta dimostrando di poter lottare con il Manchester City di Guardiola per la conquista del titolo di Campione d'Inghilterra. Sono solamente sei, infatti, le lunghezze di distanza tra i Citizens e la squadra londinese che ha però disputato una partita in meno rispetto al City.

Il Leeds va, invece, a caccia di riscatto dopo le due sconfitte consecutive racimolate contro Manchester United e Everton. La vittoria in Premier League manca alla squadra di Bielsa dallo scorso 16 gennaio, quando James e compagni riuscirono a battere il West Ham nell'allora ventiduesima giornata del massimo campionato inglese. Sono solamente cinque i punti di vantaggio rispetto alla zona calda della classifica e i punti in palio pesano il doppio visto il mero vantaggio sul Watford (attualmente al diciottesimo posto in classifica).

LE PROBABILI FORMAZIONI DI LIVERPOOL-LEEDS

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Elliott, Fabinho, Henderson; Salah, Mané, Diaz.

LEEDS (4-2-3-1): Meslier; Ayling, Llorente, Struijk, Dallas; Klich, Forshaw; Raphinha, Rodrigo, Harrison; James.

DOVE VEDERE LIVERPOOL-LEEDS

Liverpool-Leeds sarà visibile su Sky Sport Uno (canale 201) o in alternativa in streaming su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati Sky, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

QUOTE DEI BOOKMAKERS

Secondo i maggiori bookmakers, la vittoria dei padroni di casa è data a 1.18, mentre il pareggio tra Liverpool e Leeds si aggira circa attorno a 7.75. La vittoria degli ospiti è data a 14.00.

