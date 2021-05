Liverpool, Klopp sul battibecco con Manè: “Sadio è un ragazzo educato, chiariremo al più presto”

La vittoria convincente sul Manchester United non ha placato gli animi caldi nell’ambiente del Liverpool.

Le polemiche non sono mancate al termine del match di ieri, quando Sadio Manè -escluso dall’undici titolare- ha rifiutato la stretta di mano di Jurgen Klopp ed è andato scuotendo la testa velocemente verso gli spogliatoi. Nelle interviste al termine dell’incontro il tecnico tedesco ha voluto minimizzare l’incidente, dando poca rilevanza alle domande dei giornalisti e mostrandosi già focalizzato al prossimo match dei Reds che li vedrà impegnati contro il West Bromwich.

L’ex allenatore del Borussia Dortmund ha sottolineato come Manè sia un bravo ragazzo e non sia sempre facile controllare le emozioni: “Il calcio è un gioco emozionante e le persone si aspettano che controlliamo sempre le nostre emozioni, ma non funziona in questo modo. Ne parleremo e andrà tutto bene. Se qualcuno mi mostra cinque milioni di volte rispetto e una volta no, cosa è più importante?” Klopp ha risposto. Spero per te che il tuo capo, se una volta non gli mostri rispetto, non dimentichi le altre cose”.