Liverpool, Klopp sconsolato: “Dovremo fare a meno di Fabinho per qualche settimana”

Jurgen Klopp continua a fare i conti con gli infortuni che in questa prima parte di stagione hanno decimato la difesa del Liverpool.

Liverpool, Van Dijk ‘il guerriero’, le forti parole dopo l’infortunio: “Tornerò più forte che mai”

Il tecnico dei Reds poche settimane fa ha perso il perno del proprio reparto difensivo ossia Virgil Van Dijk che ha terminato anzitempo la stagione. Piove sul bagnato per Klopp & Co che dovranno fare a meno per diverse giornate anche di Fabinho che nelle ultime uscite era stato impiegato da difensore centrale. Il tecnico tedesco, intervenuto in conferenza stampa, si è proiettato alla gara di campionato contro il West Ham.

“Fabinho domani contro il West Ham non ci sarà ed è probabile che dovremo fare a meno di lui anche per qualche altro match. Detto questo tutti gli altri sono in piena forma e disponibili”.